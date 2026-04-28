Terme in saldo e concessioni eterne | il business milionario che paga allo Stato solo le briciole

In Romagna, otto stabilimenti termali sono soggetti a concessioni demaniali che, secondo le norme, dovrebbero essere riassegnate ogni volta attraverso un bando pubblico. Tuttavia, molte di queste concessioni sono state rinnovate senza rispettare questa procedura, arrivando a durare in modo pressoché perpetuo. Il settore si sviluppa grazie a offerte di sconti e a concessioni a lungo termine, mentre lo Stato riceve somme irrisorie rispetto all’enorme giro d’affari generato da queste attività.

In Romagna ci sono otto terme con concessioni demaniali che dovrebbero essere riassegnate periodicamente con un bando pubblico. Anche queste rientrano, infatti, nella direttiva europea Bolkestein, nota in Italia per la sua mancata applicazione sugli stabilimenti balneari.Ma, proprio come le.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Quel business sui migranti. Una torta da 400 milioni che paga sempre lo StatoNon saranno solo gli avvocati «collaborazionisti» a venire pagati dal governo per la assistenza ai migranti. Il business milionario del sushi (ma con margini all'osso): quali sono i ristoranti che dominano il mercato romagnoloDalle grandi catene in franchising ai piccoli ristoranti d'eccellenza: viaggio nei bilanci di un settore che fattura milioni ma deve fare i conti con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Terme in saldo e concessioni eterne: il business milionario che paga allo Stato solo le briciole; Acqui Terme: pagamento acconto IMU 2026; Serie D Girone B, un gol e un punto a testa tra Caldiero Terme e Villa Valle. Al Mario Berti succede tutto nella prima frazione; Casamicciola Terme, UilTrasporti al liquidatore Amca: Diritti dei lavoratori non sono una percentuale. Terme, il pagamento dei dipendenti. In arrivo un saldo di 300mila euroMontecatini Terme, 2 novembre 2024 – Trentacinque dipendenti delle Terme, da nove mesi in attesa delle ultime spettanze, riceveranno un saldo complessivo di 300mila euro la prossima settimana. Gli ... lanazione.it ADDIO COLONIA .. Percorrevo su 2 ruote il parco del mare, destinazione Terme di Rimini Miramare e lungo la pista uno strano rumore attira la mia attenzione.. mi fermo ad immortalare con un breve filmato la pinza mordente che stà sgretolando la ex colonia - facebook.com facebook Castel San Pietro Terme, nuove aperture per il rilascio della carta d’identità elettronica x.com