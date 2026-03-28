In Italia, la cucina giapponese è arrivata più di quarant’anni fa, con il primo sushi bar aperto a Milano nel 1977 da Hirazawa Minoru. Nel mercato romagnolo, alcuni ristoranti si distinguono per la loro presenza e fatturato, anche se i margini di profitto sono molto bassi. Sono poche le attività che riescono a mantenere una posizione di rilievo in un settore caratterizzato da elevata concorrenza.

Dalle grandi catene in franchising ai piccoli ristoranti d'eccellenza: viaggio nei bilanci di un settore che fattura milioni ma deve fare i conti con costi alle stelle e margini ridotti Chi domina davvero la scena del sushi in Romagna? Un'analisi dei dati fiscali e delle strategie commerciali dei grandi gruppi che hanno ridefinito i gusti e i consumi dei cittadini, tra successi milionari e margini sempre più sottili. Alluvione, il piano per Faenza: un quartiere da spostare, 100 edifici da sacrificare e 5 kmq allagabili. Tutte le mappe Il piano per la difesa di Ravenna: un'area allagabile grande come la città, argini più alti e 250 tra case e aziende insalvabili 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Il business milionario del sushi (ma con margini all'osso): quali sono i ristoranti che dominano il mercato romagnolo

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