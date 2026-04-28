Tentato omicidio in concorso all' esterno di un locale a Sarno | due minori collocati in Comunità Alloggio

I carabinieri hanno eseguito ieri una misura cautelare nei confronti di due minorenni, disposti a essere collocati in una Comunità Alloggio, su ordine del Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno. La misura è stata emessa in seguito a un episodio di tentato omicidio in concorso avvenuto all’esterno di un locale a Sarno. Le autorità hanno agito per portare i ragazzi in strutture di assistenza.

Carabinieri in azione, ieri, per eseguire una misura cautelare di collocamento presso una Comunità Alloggio, emessa su richiesta della Procura della Repubblica minorile dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, nei confronti di due ragazzi. Entrambi, ancora minorenni, risultano.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Fuorigrotta, monopattino lanciato dal cavalcavia: 2 minori in comunità per tentato omicidioNapoli, monopattino lanciato dal cavalcavia a Fuorigrotta: due minorenni in comunità per tentato omicidio. Sospese le attività di due comunità alloggio per minori: il provvedimento dell’Azienda Speciale Sele InclusioneL’Azienda Speciale Sele Inclusione, l'11 marzo ha disposto la sospensione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento istituzionale... Una raccolta di contenuti Si parla di: Tentato omicidio dopo una rissa fuori da una discoteca: arrestati due minorenni nel salernitano. Sarno, tentato omicidio tra minorenni fuori dalla discoteca: due ragazzi finiscono in comunitàStampaA Sarno i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di due minorenni, indagati per tentato omicidio in concorso ai danni di due coetanei. Il ... salernonotizie.it Milano: 17enne portato in una comunità per il tentato omicidio di un 19enneNelle prime ore di ieri mattina giovedì 26 marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Magenta hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare del co ... milano.corriere.it