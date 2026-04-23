Fuorigrotta monopattino lanciato dal cavalcavia | 2 minori in comunità per tentato omicidio

Due minorenni sono stati affidati a una comunità dopo aver lanciato un monopattino dal cavalcavia a Fuorigrotta. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Napoli, dove un oggetto è stato scaraventato da un'altezza elevata. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità e stabilire eventuali motivazioni dietro il gesto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o ferita nell’incidente.

Napoli, monopattino lanciato dal cavalcavia a Fuorigrotta: due minorenni in comunità per tentato omicidio. Indagini della Polizia. A gennaio una donna era rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da un monopattino mentre attraversava il sottopasso Claudio, nei pressi dello stadio Maradona, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Nella notte la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in comunità nei confronti di due minorenni. I due sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Il provvedimento è il risultato di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Napoli, dal commissariato San Paolo e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza della Procura.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fuorigrotta, monopattino lanciato dal cavalcavia: 2 minori in comunità per tentato omicidio Notizie correlate Donna ferita da un monopattino lanciato a Fuorigrotta, 15enne e 16enne in comunità per tentato omicidioI due minorenni, che erano già stati denunciati, sono stati collocati in comunità. Napoli, monopattino lanciato dal ponte: due minori in comunitàTentato omicidio nei pressi dello stadio Maradona: due minorenni collocati in comunità per il lancio di un monopattino dal cavalcavia Due giovani... Approfondimenti e contenuti Napoli: monopattino lanciato dall’alto a Fuorigrotta, per gli investigatori fu un gesto deliberato, due minorenni in comunità per tentato omicidioNon fu una caduta accidentale ma un’azione volontaria, ricostruita dagli investigatori come un gesto deliberato compiuto da due ragazzi, quello che il 15 gennaio scorso trasformò il sottopasso Claudio ... videonola.tv Donna ferita da un monopattino lanciato a Fuorigrotta, 15enne e 16enne in comunità per tentato omicidioI due minorenni, che erano già stati denunciati, sono stati collocati in comunità. Lo scorso gennaio, a Fuorigrotta, i due lanciarono un monopattino elettrico che colpì una donna alla testa, riducendo ... fanpage.it