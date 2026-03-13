Sospese le attività di due comunità alloggio per minori | il provvedimento dell’Azienda Speciale Sele Inclusione

Mercoledì, l’Azienda Speciale Sele Inclusione ha disposto la sospensione delle attività di due comunità alloggio per minori situate nella Piana del Sele. Le strutture, gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Girasole, sono state interessate dal provvedimento senza ulteriori dettagli ufficiali sui motivi o sulle procedure seguite. La decisione riguarda specificamente le due comunità coinvolte nella regione.

L’Azienda Speciale Sele Inclusione, l'11 marzo ha disposto la sospensione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento istituzionale per le due comunità Sospese, mercoledì, due comunità alloggio per minori nella Piana del Sele, gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Girasole. Il provvedimento è stato adottato al termine di una complessa attività, dalla quale sono emerse gravi irregolarità inerenti alle retribuzioni del personale e la mancata presentazione, nei termini stabiliti, della documentazione richiesta per giustificare le inadempienze economiche e dimostrare il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa regionale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

