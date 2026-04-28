Tentato furto al supermercato | paga un solo prodotto il resto lo nasconde nella borsa

All'inizio della settimana a Ferrara, la polizia è intervenuta in un supermercato del centro per un tentato furto. Una donna aveva pagato alla cassa un solo prodotto e, successivamente, aveva superato la barriera antitaccheggio con altri oggetti nascosti nella borsa. Gli agenti hanno fermato la donna e sequestrato la merce nascosta. La donna è stata condotta in commissariato per gli accertamenti del caso.

Tentato furto nel negozio. E’ quanto accaduto a inizio settimana a Ferrara. Gli agenti della polizia, infatti, sono intervenuti in un supermercato del centro: qui, una donna, dopo aver pagato alle casse un solo prodotto, ha superato la barriera antitaccheggio con altra merce nascosta all’interno.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Etg - Tentato furto record al supermercato, carrello da 2.380 euro. Arrestato 19enne rumeno Notizie correlate Tentato furto di uova di Pasqua al supermercato, denunciato 68enneDurante la perquisizione personale, non è stata trovata merce rubata, ma tre coltelli a serramanico nascosti nelle tasche del giaccone I carabinieri... Tor San Lorenzo, tentato furto in un supermercato: arrestatoArdea, 31 marzo 2026 – Momenti di tensione nella serata, in un supermercato di una nota catena a Tor San Lorenzo, dove un uomo è stato fermato dopo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Palazzolo sull’Oglio, tentato furto al supermercato: due arresti e due denunce; NOTIZIE DAI CARABINIERI - Cossato - Arrestato 38enne dopo il tentato furto al supermercato; Gambolò: sventato l’assalto notturno al supermercato; Gambolò, tentato furto al supermercato Famila scongiurato dall’intervento dei Carabinieri. Gambolò, tentato furto al supermercato Famila scongiurato dall’intervento dei CarabinieriIl 23 aprile 2026, alle ore 00:40 circa, i Carabinieri della Compagnia di Vigevano, sono intervenuti a Gambolò, in Viale Industria, per una segnalazione di furto in atto ai danni dell’esercizio commer ... ticinonotizie.it Palazzolo sull’Oglio, tentato furto al supermercato: due arresti e due denunceIntervento dei Carabinieri nel pomeriggio del 19 aprile 2026 a Palazzolo sull’Oglio, dove un tentato furto all’interno di un supermercato si è trasformato ... bsnews.it NOTIZIE DAI CARABINIERI - Cossato - Arrestato 38enne dopo il tentato furto al supermercato Articolo completo su: https://www.vercellioggi.it/cossato-arrestato-38enne-dopo-il-tentato-furto-al-supermercato/ - facebook.com facebook Arrestato un ragazzo per un tentato furto in una profumeria del centro x.com