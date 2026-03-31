Tor San Lorenzo tentato furto in un supermercato | arrestato

Nella serata di ieri, un uomo è stato arrestato a Tor San Lorenzo dopo aver tentato di rubare in un supermercato di una nota catena. La vicenda si è conclusa con il fermo dell’individuo da parte delle forze dell’ordine, intervenute sul posto. La situazione si è svolta senza ulteriori complicazioni o coinvolgimenti di altri soggetti.

Ardea, 31 marzo 2026 – Momenti di tensione nella serata, in un supermercato di una nota catena a Tor San Lorenzo, dove un uomo è stato fermato dopo un tentato furto. Secondo quanto ricostruito, un addetto alla vigilanza, durante il servizio di controllo, avrebbe notato un uomo mentre occultava sotto la camicia alcuni beni di consumo. Il vigilante lo avrebbe quindi seguito fino all’uscita del punto vendita, dove l’uomo avrebbe oltrepassato le casse senza pagare la merce. A quel punto, l’addetto alla sicurezza lo ha fermato chiedendogli di mostrare lo scontrino. Ne sarebbe nato un momento di forte tensione: l’uomo avrebbe tentato di strattonare il vigilante nel tentativo di guadagnare l’uscita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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