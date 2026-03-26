Tentato furto di uova di Pasqua al supermercato denunciato 68enne

I carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia sono intervenuti in un supermercato locale a causa di una segnalazione al 112 riguardante un tentato furto di uova di Pasqua. Un uomo di 68 anni è stato denunciato in relazione all’episodio. La vicenda si è verificata nel corso di un normale servizio di controllo nei pressi del negozio.

Durante la perquisizione personale, non è stata trovata merce rubata, ma tre coltelli a serramanico nascosti nelle tasche del giaccone I carabinieri della stazione di Fiumefreddo di Sicilia sono intervenuti presso un supermercato del paese a seguito di una segnalazione al 112 relativa a un tentato furto di uova di Pasqua. Secondo quanto ricostruito, il personale di vigilanza aveva notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto tra gli scaffali, seguendolo discretamente. L’uomo avrebbe nascosto diverse uova di Pasqua in una busta, ma giunto vicino alle casse si è accorto di essere stato scoperto, abbandonando la merce e allontanandosi senza effettuare alcun acquisto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Tentato furto di uova di Pasqua al supermercato, denunciato 68enne Articoli correlati Sora, furto di piante e arnesi da scasso: denunciato 68enne pluripregiudicatoUn nuovo episodio di microcriminalità è stato sventato nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 gennaio, grazie al tempestivo intervento della Polizia di... Leggi anche: Paura al supermercato: tentato furto, cassiera aggredita e presa per il collo