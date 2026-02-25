Il caso dei carabinieri indagati per tentata estorsione l’arresto del turista a cui chiedono 102mila euro di danni | Ma un video li smentisce

La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati quattro carabinieri con le accuse di tentata estorsione, lesioni e calunnia in relazione a un arresto avvenuto il 2 novembre in un albergo di Sestri Levante. Al centro della vicenda, spiega l’Ansa, c’è un cliente francese di 49 anni dell’Hotel dei Castelli che, dopo aver saldato il conto di 12mila euro, aveva dato in escandescenze accusando la struttura del furto di un orologio da 10mila euro e minacciando di farla chiudere. Il direttore ha chiamato il 112 e all’arrivo della pattuglia, alla richiesta dei documenti, l’uomo avrebbe reagito colpendo uno dei militari. Da lì è scattato l’arresto. 🔗 Leggi su Open.online

Carabinieri arrestano turista in escandescenza e gli chiedono 100mila euro di danni: indagati per estorsioneNel verbale di fermo i 4 carabinieri avevano affermato di essere stati colpiti con calci pugni e l'uomo è finito così a processo per resistenza e...

Testimoni a processo: quattro carabinieri scoprono di essere indagati per tentata estorsioneI militari avevano effettuato l'intervento su richiesta del direttore di un hotel di lusso di Sestri Levante perché un uomo lamentava il furto di un...

Temi più discussi: Caso Ramy: al carabiniere contestato omicidio stradale 'per eccesso colposo'; Morte Ramy, il carabiniere alla guida è indagato per omicidio stradale ma in adempimento dovere; Furti alla Coin di Roma Termini, 21 indagati tra carabinieri e poliziotti; Inseguire, uccidere, coprire: il caso Ramy e la zona grigia dello Stato.

Garlasco, il racconto choc dei primi carabinieri sulla scena del delittoGarlasco, il racconto tecnico dei carabinieri sulla scena del delitto Chi parla sono il fotografo dell’Arma Roberto Pennini e il colonnello Cassese, p ... assodigitale.it

L'esercitazione dei Carabinieri e il blitz al Vulcano Buono. Il colonnello Leoncini: «Ci addestriamo in obiettivi sensibili»Lo scenario prevedeva il caso di una rapina ai portavalori per prelevare gli incassi del centro commerciale. L'azione criminosa, però, non andava come i rapinatori avevano previsto. Scaturiva quindi ... ilmattino.it

Sul caso indagano i carabinieri - facebook.com facebook

Esposto in procura sul caso Ramy: «I carabinieri protagonisti di quelle chat vanno sospesi» x.com