Tentano irruzione in casa per furto | dalla finestra sbuca la proprietaria che li mette in fuga

Nella mattinata di lunedì 27 aprile, un tentativo di furto in un'abitazione si è concluso con la fuga dei malviventi dopo che la proprietaria, vedendoli dalla finestra, ha messo in allarme e li ha fatti scappare. L’episodio è stato documentato da un video condiviso sui social e nelle chat, che ha immediatamente attirato l’attenzione sulla vicenda. Nessuna informazione sulle modalità dell’irruzione o su eventuali danni subiti dall’immobile.

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Tentato furto in abitazione con fuga dei malviventi. È quanto venuto a galla nella giornata di ieri, lunedì 27 aprile, tramite un video circolante nelle chat e sui social. L'episodio si è verificato nel comune di San Pancrazio Salentino. Com'è visibile da alcune riprese.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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