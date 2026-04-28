Tentano di rubare un' auto a Scordia e fuggono ma i carabinieri li bloccano | denunciati

Da cataniatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini di 33 e 55 anni, residenti a Francofonte, sono stati denunciati dai carabinieri di Scordia e Palagonia. I militari li hanno fermati mentre tentavano di rubare un'auto nel territorio di Scordia. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di chiavi alterate e strumenti da scasso. Contestualmente, sono stati accusati di tentato furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti da scasso.

I carabinieri della stazione di Scordia e della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia hanno denunciato un 33enne e un 55enne, entrambi residenti a Francofonte (SR), ritenuti responsabili di tentato furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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