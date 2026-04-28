Tentano di rubare un' auto a Scordia e fuggono ma i carabinieri li bloccano | denunciati

Due uomini di 33 e 55 anni, residenti a Francofonte, sono stati denunciati dai carabinieri di Scordia e Palagonia. I militari li hanno fermati mentre tentavano di rubare un'auto nel territorio di Scordia. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di chiavi alterate e strumenti da scasso. Contestualmente, sono stati accusati di tentato furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti da scasso.

I carabinieri della stazione di Scordia e della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia hanno denunciato un 33enne e un 55enne, entrambi residenti a Francofonte (SR), ritenuti responsabili di tentato furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Scordia, tentato furto d’auto, denunciati dai Carabinieri due “topi d’auto”ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisiva la segnalazione di un cittadino Proseguono i controlli dei Carabinieri nel territorio di Scordia e dei comuni... Leggi anche: Tentano di rubare alimenti, ma sono costretti a desistere: denunciati due giovani Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rapimenti di bambini a Primavalle, il SUV nero e il traffico d'organi: la verità sull'audio che terrorizza Roma; Tentano di rubare 450 kg di rame dal cimitero di Gaglianico: due arrestati; Piedimonte San Germano, Tenta di rubare un pick-up: arrestato un egiziano; Tentano di rubare il telefono al padre, lui lo difende e viene accoltellato. Tenta di rubare al supermercato e tira un pugno al vigilante: arrestatoSorpreso a rubare generi alimentari in un supermercato di Cossato, ha reagito con violenza, minacciando e aggredendo il vigilante. laprovinciadibiella.it Tenta di rubare un pick-up: arrestato un egizianoNella mattinata del 16 aprile, i carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano hanno tratto in arresto un uomo di origine egiziana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con l’a ... ciociariaoggi.it SULMONA, 27 Aprile - Tentano di strangolare un minore per la rottura di un telefono cellulare. Protagonisti della vicenda sono tre persone, padre e figli di 50, 14 e 12 anni, che sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Sulmona per violenza privat facebook Tentano di rubare corona madonna nera al Santuario nel Foggiano, colpita teca. In due hanno agito durante notte. Furto non riuscito. Choc in comunità parrocchiale #ANSA x.com