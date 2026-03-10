Tentano di rubare alimenti ma sono costretti a desistere | denunciati due giovani

Due giovani sono stati denunciati dopo aver tentato di rubare diversi alimenti in un supermercato di via Demetra. Gli impiegati hanno notato i tentativi di furto e hanno rimproverato i due, che hanno cercato di scappare velocemente dall’esercizio commerciale. La polizia è intervenuta e ha portato a termine le procedure di identificazione.

Hanno cercato di rubare più alimenti. Notati e rimproverati dagli impiegati del supermercato di via Demetra, hanno cercato di allontanarsi repentinamente dall'attività commerciale. Sono stati però bloccati e denunciati dai poliziotti della sezione Volanti. Protagonisti di quello che è stato un tentato furto aggravato, due giovani tunisini. I due, venerdì pomeriggio, sono entrati nel supermercato di via Demetra. Sembravano normalissimi clienti, ma il loro comportamento ha subito attirato l'attenzione, e insospettito, gli impiegati. I due migranti, comprendendo che non c'era alcuna possibilità d'arraffare niente, hanno tentato d'allontanarsi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

