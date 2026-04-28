Tenta il furto in una villa d’epoca la vigilanza lo mette in fuga a mani vuote

Un uomo ha tentato di entrare in una villa storica lungo la strada provinciale per la marina di Santa Caterina, a Nardò. Mentre cercava di compiere un furto, la vigilanza presente sul posto lo ha sorpreso e ha impedito che portasse via oggetti. L’individuo si è dato alla fuga senza riuscire a portare nulla con sé. Sul posto sono intervenuti gli agenti per le verifiche del caso.

SANTA CATERINA (Nardò) - Si introduce in una delle caratteristiche ville d’epoca che insistono lungo la strada provinciale per la marina neretina di Santa Caterina, in località Cenate, intenzionato a compire un furto, ma l’arrivo della vigilanza lo costringe a darsi alla fuga a mani vuote.Sulle.🔗 Leggi su Lecceprima.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Terni, sorpreso dai Carabinieri mentre tenta il furto in una villa: arrestato 23enne, in fuga due compliciI carabinieri della stazione di Papigno hanno arrestato un 23enne di origine marocchina, regolare sul territorio nazionale e con precedenti, ritenuto... Sfondano l'ingresso della gioielleria con un escavatore, ma scappano a mani vuote: pattuglia dei carabinieri li mette in fugaLa banda di malviventi è arrivata durante la notte davanti al punto vendita con auto, camion e con il mezzo pesante, risultati rubati nelle ore... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ostia, prima tenta il furto in una palazzina e poi dà vita un inseguimento da film; Terni, sorpreso dai Carabinieri mentre tenta il furto in una villa: arrestato 23enne, in fuga due complici; Firenze, tenta il furto in un’abitazione e minaccia i carabinieri: arrestato 38enne; Tenta un furto in panificio: sorpreso dal titolare, scappa in bici a mani vuote. Tenta il furto in una villa d’epoca, la vigilanza lo mette in fuga a mani vuoteL’episodio nel primo pomeriggio in un’abitazione lungo la provinciale per Santa Caterina. L’allarme collegato all’istituto Fidelpol ha fatto arrivare sul posto la guardia giurata che ha scavalcato il ... lecceprima.it Santa Caterina: tenta furto in villa, ma la vigilanza lo mette in fugaMomenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Santa Caterina, a circa 300 metri dal Posto di blocco, dove si è verificato un tentato furto all’interno di una villa privata. Secondo quanto rico ... trnews.it Non si ferma all’alt dei carabinieri e tenta la fuga, ma si schianta contro la vegetazione e scappa nei campi. Fermato dopo una colluttazione: l’auto era a noleggio e risultava già denunciata Leggi tutto - facebook.com facebook L'attentatore tenta di sfuggire agli agenti che controllano l'ingresso alla sala della cena x.com