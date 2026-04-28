Il 25 aprile a Firenze si sono verificati momenti di tensione in Piazza Signoria, dove si sono verificati insulti e blocchi durante le celebrazioni ufficiali. La sindaca della città è intervenuta per rimuovere le transenne e consentire lo svolgimento di un discorso pubblico nel corso delle cerimonie. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto, con diversi presenti coinvolti negli episodi di tensione.

? Cosa sapere A Firenze il 25 aprile insulti e blocchi in Piazza Signoria durante le celebrazioni.. La sindaca Sara Funaro interviene per rimuovere le transenne e permettere il discorso pubblico.. Sabato 25 aprile, durante le celebrazioni per la Liberazione in Piazza Signoria a Firenze, Francesco Merlo, coordinatore di +Europa della città, ha denunciato episodi di intimidazione e insulti rivolti ai partecipanti che esibivano bandiere dell’Ucraina. La manifestazione ha vissuto momenti di forte attrito quando alcuni presenti hanno aggredito verbalmente chi portava simboli non conformi ai loro orientamenti ideologici. Secondo quanto riportato da Merlo, le urla contro i manifestanti includevano accuse di nazismo e minacce dirette al danneggiamento delle bandiere stesse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensioni a Firenze: insulti e blocchi in Piazza Signoria il 25 aprile

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