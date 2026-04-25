Il 25 aprile a Sanremo si sono svolte diverse iniziative per celebrare la Festa della Liberazione, con la presenza di autorità locali e rappresentanti di gruppi studenteschi. Durante le manifestazioni in piazza, alcune persone si sono scontrate con le forze dell’ordine, portando a momenti di tensione. La sfilata e le commemorazioni si sono svolte nel rispetto delle norme di sicurezza, ma alcuni episodi di confusione sono stati segnalati.

? Cosa sapere Sanremo, 25 aprile: autorità e collettivi studenteschi partecipano alla cerimonia della Liberazione.. Le tensioni tra gruppi Papavero rosso e forze dell'ordine si risolvono con un intervento all'Anpi.. Alle ore 8:30 di questo 25 aprile 2026, il silenzio di corso Mombello è stato interrotto dall’inno di Mameli mentre la bandiera italiana veniva issata sul monumento ai Caduti. La giornata della Liberazione a Sanremo ha segnato il passaggio dalla memoria storica alle tensioni civili, con una cerimonia che ha il coinvolgimento del sindaco Alessandro Mager, del vicesindaco Fulvio Fellegara e del comandante della Polizia locale Fulvio Asconio, insieme a rappresentanti delle istituzioni e delle Forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, 25 aprile tra memoria e tensioni: sfilata e scontri in piazza

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