Basket femminile | tutte le 16 squadre dei Mondiali 2026 Italia qualificata dopo 32 anni

Nella notte sono state ufficializzate tutte le 16 squadre che prenderanno parte ai Mondiali femminili del 2026, che si svolgeranno in Germania dal 4 al 13 settembre. La competizione si terrà in due arene di Berlino, la Max Schmeling Halle e la Uber Arena, conosciuta anche come Berlin Arena. L’Italia si è qualificata dopo 32 anni di assenza dalla manifestazione.

Nella notte è stato definito in modo totale il novero delle squadre partecipanti ai Mondiali femminili che si giocheranno dal 4 al 13 settembre in Germania, e più precisamente a Berlino, in due diverse arene: la Max Schmeling Halle e la Uber Arena (o Berlin Arena a seconda delle denominazioni). Questo l’elenco: Germania (Paese ospitante), Belgio (campione Eurobasket 2025), USA (campioni AmeriCup 2025), Australia (campione Asia Cup 2025), Nigeria (campione Afrobasket 2025), Francia, Spagna, Cina, Corea del Sud, Italia, Mali, Cechia, Turchia, Giappone, Ungheria e Porto Rico (tornei Premondiali dall’11 al 17 marzo). L’Italia torna dopo una lunghissima assenza durata 32 anni, la più lunga in assoluto tra le partecipanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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