Alla Galaxy Arena di Macao si è svolta la prima giornata della World Cup 2026 di tennistavolo. La manifestazione ha visto il debutto di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, sia nel torneo maschile che in quello femminile. Le partite si sono svolte sui campi allestiti nella struttura asiatica, con incontri che hanno coinvolto i partecipanti degli incontri di apertura.

Alla Galaxy Arena di Macao si è ufficialmente aperta la World Cup 2026 di tennistavolo. Giornata inaugurale sui campi da gioco asiatici che ha visto il debutto di tanti giocatori e giocatrici del panorama internazionale maschile e femminile. Ecco come sono andate le cose, in questo avvio della fase a gironi. Singolare maschile Con le principali teste di serie a riposo, in ognuno dei 16 gruppi da 3 giocatori sorteggiati, spazio agli elementi di seconda e terza fascia. A farsi notare sono stati il cinese Zhou Qihao, che l’ha spuntata 3-1 sul nipponico Ryuusei Kawakami, i francesi Thibault Poret e Simon Gauzy, rispettivamente con un 3-1 e un 3-0 al canadese Eugene Wang e all’algerino Stephane Ouaiche, e il giapponese Yukiya Uda, bravo a regolare 3-o l’atleta di Taipei Chang Yu-An. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo: i risultati della prima giornata della World Cup 2026 di Macao

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