Tennis trionfo a Bari | Falleti e Padula dominano le inglesi

A Bari, Emanuela Falleti e Valentina Padula hanno vinto il torneo di doppio Senior 700, battendo le avversarie inglesi in finale. La vittoria permette alla coppia di qualificarsi per gli Europei di Budapest. La competizione si è svolta sulla terra battuta e ha visto molte giocatrici partecipare da diverse nazioni. Le due tenniste italiane hanno raggiunto il risultato dopo aver superato diversi turni eliminatori.

?? Cosa sapere Emanuela Falleti e Valentina Padula vincono il doppio Senior 700 a Bari. Il successo contro le inglesi prepara la coppia agli Europei di Budapest. La tennista alessandrina Emanuela Falleti ha conquistato il torneo Senior 700 di doppio a Bari, inaugurando la stagione internazionale con un successo ottenuto insieme alla compagna di nazionale Valentina Padula. Il trionfo pugliese rappresenta un punto di svolta per la giocatrice, che ha saputo imporsi in una finale caratterizzata dallo .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis, trionfo a Bari: Falleti e Padula dominano le inglesi Notizie correlate Lakers dominano, Philadelphia risponde: trionfo di Portland a San AntonioI Los Angeles Lakers hanno consolidato il vantaggio nei playoff NBA sconfiggendo i Houston Rockets per 101-94, portando la serie sul punteggio di 2-0. Circolo Tennis Bari: Virgintino vince le elezioni e punta al futuroIl Circolo Tennis Bari ha confermato la propria linea di gestione dopo le recenti consultazioni elettorali, con Nicoletta Virgintino che ottiene un... Panoramica sull’argomento Emanuela Falleti trionfa a Bari: primo titolo internazionale dell’anno e nuovi obiettivi nel mirinoBARI – Inizia nel migliore dei modi la stagione internazionale di Emanuela Falleti. A Bari la tennista alessandrina ha conquistato il primo torneo ... radiogold.it Circolo Tennis Bari, Nicoletta Virgintino confermata presidente: è il terzo mandatoL’ex tennista azzurra supera Santamato con 476 voti Tra i progetti nuovi campi e rilancio dell’attività sportiva ... baritoday.it