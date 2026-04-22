I Los Angeles Lakers hanno vinto la seconda partita contro i Houston Rockets con il punteggio di 101-94, portando la serie playoff a 2-0. Nel frattempo, Portland ha ottenuto una vittoria a San Antonio, mentre Philadelphia ha risposto con una vittoria a domicilio. Le squadre coinvolte continuano a confrontarsi nei rispettivi match di playoff, con risultati che definiscono la fase decisiva della competizione.

I Los Angeles Lakers hanno consolidato il vantaggio nei playoff NBA sconfiggendo i Houston Rockets per 101-94, portando la serie sul punteggio di 2-0. La prestazione dei padroni di casa è stata guidata dal contributo decisivo di LeBron James, insieme alle giocate chiave fornite da Marcus Smart e Luke Kennard. Equilibri e colpi di scena tra Philadelphia e Portland. Mentre a Los Angeles si scrive una pagina di dominio, nel palazzetto di Boston la sfida tra Celtics e Sixers si è riequilibrata con un punteggio di 97-111. L’elemento di rottura in questa sfida è stato il talento del giovane esordiente VJ Edgecombe, la cui attività determinante ha permesso alla squadra di Philadelphia di pareggiare la serie, portandola sull’1-1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lakers dominano, Philadelphia risponde: trionfo di Portland a San Antonio

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