Circolo Tennis Bari | Virgintino vince le elezioni e punta al futuro

Il Circolo Tennis Bari ha annunciato i risultati delle ultime elezioni, confermando la nomina di Nicoletta Virgintino come presidente per un terzo mandato consecutivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo la chiusura delle votazioni, che hanno coinvolto i membri dell’associazione. Virgintino continuerà a ricoprire il ruolo di guida dell’organizzazione, mantenendo la stessa linea di gestione approvata nelle precedenti legislature.

Il Circolo Tennis Bari ha confermato la propria linea di gestione dopo le recenti consultazioni elettorali, con Nicoletta Virgintino che ottiene un terzo mandato consecutivo alla presidenza. La ex numero 4 del tennis nazionale ha superato la sfida con Daniela Santamato raccogliendo 476 voti su un totale di 699 elettori, mantenendo integralmente la fiducia della compagine sociale attraverso la conferma in blocco degli undici consiglieri che la accompagnano. La continuità gestionale e il valore della trasparenza per il territorio. Il dato emerge con chiarezza dalle urne: la maggioranza dei soci ha scelto di proseguire il percorso avviato negli ultimi otto anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Circolo Tennis Bari: Virgintino vince le elezioni e punta al futuro Leggi anche: Circolo del tennis a San Giusto, eliminate le infiltrazioni dal tetto Ritardi al nuovo Circolo Tennis, l’assessore Poletti fa il quadroNel corso dell’ultima seduta consiliare di Forlimpopoli si è acceso il confronto sul Nuovo Circolo Tennis (foto), al centro di un’interpellanza...