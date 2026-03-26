La stagione agonistica del Tennis Club Piazzano inizia domenica 29 marzo con le partite di serie C. La squadra maschile e quella femminile scenderanno in campo per i primi incontri ufficiali nei campionati a squadre. La competizione riguarda entrambe le categorie e si svolgerà nelle strutture del club. La data segna l'apertura ufficiale delle gare di questa stagione.

Si apre la stagione agonistica del Tennis Club Piazzano, pronto a scendere in campo domenica 29 marzo con i primi impegni nei campionati a squadre di serie C, sia nel settore maschile sia in quello femminile. Un avvio che segna l’inizio di un calendario intenso per il club novarese di via Patti, che da metà aprile sarà impegnato anche nel campionato nazionale di serie B2 maschile. Grande attesa per la formazione femminile di serie C, che si presenta con un gruppo consolidato composto da Elisa Viganò, Agnese Zapelli, Francesca Milani, Martina Radaelli, Matilde Mambrini e Martina Martinoli. La squadra, guidata dal maestro Matteo Rosso Chioso, punta a essere protagonista e a centrare quella promozione sfumata di poco nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Tennis, al via la stagione del Piazzano: debutto nei campionati di serie C

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