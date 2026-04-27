Next Gen ATP Finals 2026 | si torna in Italia Ancora incerta la sede

Le Next Gen ATP Finals torneranno in Italia nel 2026, anche se la sede precisa non è ancora stata annunciata ufficialmente. La decisione sembra ormai definita, anche se manca ancora la conferma ufficiale. La manifestazione si svolge abitualmente nel nostro paese e la prossima edizione si terrà ancora una volta in Italia. La scelta della sede dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

Le Next Gen ATP Finals torneranno in Italia nel 2026. Non è ancora arrivata l’ufficialità, ma l’affare appare ormai fatto. L’Arabia Saudita, che le ha ospitate a Jeddah dal 2023 al 2025 e avrebbe dovuto mantenerle fino al 2027, ha infatti deciso di uscire dall’accordo che la legava all’ATP in relazione a questo evento. Il primo a svelare la notizia pubblicamente è stato Ben Rothenberg, attraverso i propri profili social. Dopo il noto reporter di Washington, a occuparsi del tema è stata la Gazzetta dello Sport con la firma di Marco Iaria, dal quale sono giunte ulteriori novità. Innanzitutto, va rimarcato come sarà all’incirca il prossimo mese...🔗 Leggi su Oasport.it

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