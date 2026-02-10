Mediaset ha ufficialmente ottenuto i diritti in chiaro per trasmettere le Nitto ATP Finals di tennis a partire dal 2026. La pay TV ha raggiunto un accordo per trasmettere in modo gratuito gli eventi principali del torneo, ampliando così la propria offerta di grande sport accessibile a tutti. La decisione permette a molti appassionati di seguire da vicino le sfide dei migliori giocatori del mondo senza dover ricorrere a piattaforme a pagamento.

Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. L’accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del. su Digital-News.it Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Ufficiale! - Mediaset acquisce dal 2026 i diritti in chiaro Nitto ATP Finals di Tennis

Approfondimenti su Nitto ATP Finals

Mediaset si aggiudica i diritti televisivi delle ATP Finals per i prossimi tre anni.

Da il 2026, le ATP Finals non saranno più in diretta su Rai, ma solo su Mediaset.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Carlos Alcaraz v Corentin Moutet Highlights | Australian Open 2026 Third Round

Ultime notizie su Nitto ATP Finals

Argomenti discussi: WorldSBK su Sky fino al 2027: rinnovato l’accordo per Superbike, Supersport e WorldWCR.

Mediaset fa causa a Fabrizio Corona: richiesta di risarcimento di 160 milioni di euroMediaset dichiara guerra a Fabrizio Corona: causa da 160 milioni di euro. comingsoon.it

Mediaset avvia causa civile contro Fabrizio Corona da 160 milioni di euro/ Menzogne e violenza inauditaMediaset ha ufficialmente avviato una causa civile contro Fabrizio Corona di 160 milioni di euro: l'annuncio nel comunicato ufficiale dell'azienda ... ilsussidiario.net

È arrivato il comunicato ufficiale da parte di Mediaset e Mfe – Media for Europe, che ha avviato una causa contro Fabrizio Corona da 160 milioni di Euro. - facebook.com facebook