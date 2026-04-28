Tennis caos a Madrid | l’occhio elettronico sbaglia sulla terra rossa

Durante i match a Madrid, le giocatrici Rybakina e Darderi hanno contestato alcuni errori rilevati dal sistema elettronico che monitora le chiamate sulla terra rossa. Le discussioni sono nate a causa di decisioni prese dall’occhio elettronico, che sono state ritenute sbagliate da entrambe le giocatrici. La questione ha generato tensione sul campo e ha portato a chiedere chiarimenti sul funzionamento del sistema utilizzato durante le partite.

?? Cosa sapere Rybakina e Darderi contestano errori del sistema elettronico durante i match a Madrid. L'instabilità della terra rossa compromette la precisione dei sensori e il potere degli arbitri. A Madrid le tensioni tra atleti e tecnologia esplodono dopo che l'introduzione dell'occhio elettronico sulla terra rossa ha causato errori di tracciamento, portando Rybakina a contestare pubblicamente la precisione del sistema durante il match contro Zheng Qinwen. Il tentativo di modernizzare il .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis, caos a Madrid: l’occhio elettronico sbaglia sulla terra rossa Notizie correlate Madrid Masters: ecco come si decide il tabellone sulla terra rossaIl sorteggio che definirà i percorsi nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid si terrà questo lunedì 20 aprile alle ore 10:00. Madrid Open: sfida tra leggende e stelle WTA sulla terra rossaLa terra rossa della Caja Magica a Madrid si accende oggi, martedì 21 aprile 2026, con l’inizio del tabellone principale del Mutua Madrid Open. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: tutte contro Sabalenka; Tennis, Darderi al terzo turno a Madrid; Atp Madrid, Cobolli batte Vallejo in due set e vola agli ottavi; Chi è Moller, l'avversario di oggi di Sinner al Masters di Madrid: dal tennis nei parcheggi al rovescio da tenere d'occhio. La strategia di SinnerSinner scappa dal virus: cosa ha scatenato la crisi di Madrid. Norrie, altro che sfida inedita: Mi fa a pezzi ogni volta ... sport.virgilio.it Tennis: stavolta tutto facile per Sinner, a Madrid anche Musetti negli ottaviE' bastato uno Jannik Sinner viaggiante a velocità di crociera per avere la meglio sul danese Elmer Moller. ansa.it Tutta l'ammirazione di Aryna Sabalenka per Naomi Osaka "Ci dà a tutte noi la speranza che possiamo avere un bambino e possiamo tornare e giocare ancora a quel livello di tennis. È pazzesca" #Tennis #WTA #MMOPEN #Sabalenka #Osaka x.com COBOLLI VOLA AI QUARTI Il tennista romano supera in due set Adolfo Daniel Vallejo e conquista l’accesso ai quarti di finale a Madrid, dove affronterà Daniil Medvedev - facebook.com facebook