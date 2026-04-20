Lunedì 20 aprile alle ore 10:00 si terrà il sorteggio che stabilirà i percorsi nel tabellone principale del Madrid Masters 1000, torneo giocato sulla terra rossa. La cerimonia determinerà gli incontri e le teste di serie, influenzando il percorso dei partecipanti nel torneo. La decisione viene presa attraverso un procedimento ufficiale che si svolge in una sede designata, rispettando le regole stabilite dall'organizzazione del torneo.

Il sorteggio che definirà i percorsi nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid si terrà questo lunedì 20 aprile alle ore 10:00. L’evento, fondamentale per delineare i match sulla terra battuta della capitale spagnola, vedrà i 96 protagonisti del torneo lottare per il titolo tra il 22 aprile e il 3 maggio. L’urna verrà aperta in tarda mattinata per stabilire gli incroci di uno dei tornei più rilevanti della stagione sulla polvere rossa. Il main draw inizierà ufficialmente mercoledì 22 aprile, ma la struttura del torneo prevede un vantaggio immediato per le 32 teste di serie, le quali non disputeranno il primo turno e approderanno direttamente al secondo round grazie al bye assegnato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid Masters: ecco come si decide il tabellone sulla terra rossa

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