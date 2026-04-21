Madrid Open | sfida tra leggende e stelle WTA sulla terra rossa
Oggi, martedì 21 aprile 2026, la terra rossa della Caja Magica di Madrid ospita l'inizio del tabellone principale del Mutua Madrid Open. Le partite coinvolgono alcune delle più forti giocatrici del circuito WTA, pronte a sfidarsi in un torneo che richiama grandi nomi del passato e stelle emergenti. La giornata si preannuncia ricca di incontri, con giocatrici che cercano di conquistare punti importanti in vista delle fasi finali.
La terra rossa della Caja Magica a Madrid si accende oggi, martedì 21 aprile 2026, con l’inizio del tabellone principale del Mutua Madrid Open. Il torneo WTA 1000 mette in palio un montepremi da 8.235.540 euro, offrendo una programmazione che vede protagoniste figure di rilievo del circuito mondiale. Protagoniste e sfide sulla terra spagnola. L’attenzione si concentra su diverse atlete impegnate nel primo turno della competizione. Alle ore 13:00, la brasiliana Haddad Maia, attualmente quartaata nella classifica WTA, affronta la spagnola Bouzas Maneiro, posizionata al 50° posto. Poco dopo, alle 15:00, Badosa debutterà sul campo contro la austriaca Grabher, con la spagnola che parte dal 103° posto del ranking.🔗 Leggi su Ameve.eu
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