Durante la 34ª giornata di campionato, diverse squadre di primo piano hanno visto numerosi giocatori ricevere ammonizioni. Lazio, Udinese, Inter e Juventus sono state coinvolte in questa ondata di cartellini, con molti calciatori che sono stati sanzionati durante le partite. Questa situazione potrebbe comportare rischi per i giocatori coinvolti, in vista delle prossime sfide.

? Cosa sapere Lazio, Udinese, Inter e Juventus registrano numerosi ammoniti durante la 34ª giornata di campionato.. Le sanzioni disciplinari impattano la gestione dei roster in vista del turno di venerdì.. Il pareggio per 3-3 tra Lazio e Udinese nella 34ª giornata di campionato ha lasciato un bilancio di sanzioni disciplinari che impatta direttamente sulle rose per il Fantacampionato. Mentre il prossimo turno si prepara per l’apertura di venerdì 1 maggio alle ore 20.45 con la sfida Pisa-Lecce, i tecnici e gli atleti devono fare i conti con i cartellini ricevuti durante questo turno intenso. Sanzioni sul campo e tensioni in panchina. La gestione della disciplina ha protagonisti diversi elementi in campo, con una distribuzione di ammonizioni che tocca quasi tutte le squadre protagoniste del weekend.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tempesta di cartellini: i big del calcio rischiano il Fantacampo

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