Nei prossimi giorni gli esperti di meteo spaziale hanno avvertito di una tempesta solare più forte del previsto prevista per il 5 febbraio. Si temono problemi alle telecomunicazioni e interferenze con i satelliti, ma ci sarà anche la possibilità di vedere le aurore boreali a latitudini più basse del normale, compresa l’Italia.

Una tempesta solare prevista per il 5 febbraio potrebbe avere effetti più intensi di quanto inizialmente stimato: disturbi ai satelliti, interferenze nelle comunicazioni radi o e aurore visibili a latitudini più basse del normale sono tra gli scenari monitorati dagli esperti di meteo spaziale. L’allerta, al momento classificata come tempesta geomagnetica minore di livello G1, è stata emessa dopo una serie di potenti eruzioni solari avvenute all’inizio del mese. A segnalarlo è l’ultimo bollettino dello Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA, che collega la possibile tempesta all’attività della grande macchia solare AR 4366. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In arrivo una tempesta solare più forte del previsto il 5 febbraio: “Si rischiano problemi alle telecomunicazioni, ma saranno visibili aurore boreali anche in Italia

Un brillamento solare di classe X 8.

