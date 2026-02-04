In arrivo una tempesta solare più forte del previsto il 5 febbraio | Si rischiano problemi alle telecomunicazioni ma saranno visibili aurore boreali anche in Italia
Nei prossimi giorni gli esperti di meteo spaziale hanno avvertito di una tempesta solare più forte del previsto prevista per il 5 febbraio. Si temono problemi alle telecomunicazioni e interferenze con i satelliti, ma ci sarà anche la possibilità di vedere le aurore boreali a latitudini più basse del normale, compresa l’Italia.
Una tempesta solare prevista per il 5 febbraio potrebbe avere effetti più intensi di quanto inizialmente stimato: disturbi ai satelliti, interferenze nelle comunicazioni radi o e aurore visibili a latitudini più basse del normale sono tra gli scenari monitorati dagli esperti di meteo spaziale. L’allerta, al momento classificata come tempesta geomagnetica minore di livello G1, è stata emessa dopo una serie di potenti eruzioni solari avvenute all’inizio del mese. A segnalarlo è l’ultimo bollettino dello Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA, che collega la possibile tempesta all’attività della grande macchia solare AR 4366. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Tempesta Solare
“E’ in corso una tempesta solare cannibale”: si rischiano blackout e problemi alle comunicazioni ma l’aurora boreale è visibile dall’Italia
Allerta per tempesta solare il 5 febbraio: esperto spiega perché può essere più forte del previsto
Un brillamento solare di classe X 8.
Ultime notizie su Tempesta Solare
Argomenti discussi: Tempesta magnetica in arrivo: il Sole scatena la sua potenza e sfiora la Terra, ecco quando; Tempesta solare giovedì 5 febbraio colpirà la Terra di striscio, ma gli effetti potrebbero essere potenti; Allerta per tempesta solare il 5 febbraio: esperto spiega perché può essere più forte del previsto; Usa, maltempo e gelo: 22 Stati in emergenza per tempesta artica. Voli cancellati. FOTO.
È in arrivo una tempesta solare più forte del previsto, cosa dobbiamo aspettarciC'è la possibilità che una tempesta solare colpisca la Terra il 5 febbraio, ma con quali effetti? Facciamo chiarezza (senza inutili allarmismi). libero.it
Tempesta magnetica in arrivo: il Sole scatena la sua potenza e arriverà a sfiorare la Terra, ecco come e quandoL'attività solare ha raggiunto un picco di intensità straordinario tra il 1° e il 3 febbraio 2026, mettendo in stato di allerta le principali agenzie spaziali del mondo. ilmessaggero.it
In arrivo nuove piogge e temporali in tutta Italia: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/v29fnfyf - facebook.com facebook
A febbraio, tra le fiere in arrivo in Italia, Lineapelle conferma il suo ruolo centrale per il settore pelle. Dall'11 al 13 febbraio, a Milano Rho, il salone internazionale di riferimento per il settore conciario riunirà operatori, aziende e buyer da tutto il mondo. Un event x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.