L’onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia, partecipa all’incontro pubblico ‘Il coraggio di cambiare la giustizia’ per discutere delle riforme in atto. La riunione si svolge domani alle 11 al teatro comunale di Ciano, dove si parlerà delle sfide del sistema giudiziario. La discussione si concentra sulle modifiche legislative recenti e sul loro impatto sulla giustizia locale. Sono attese molte domande dai cittadini presenti all’evento.

Sarà l’onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia, l’ospite dell’incontro pubblico , in programma domani (lunedì 23) alle 11 al teatro comunale in piazza Matilde di Canossa, a Ciano. L’iniziativa si inserisce nel percorso di approfondimento in vista del Referendum del 22 e 23 marzo sulla Riforma della Giustizia. Il Referendum rappresenta un passaggio politico rilevante, destinato a incidere sull’assetto e sul funzionamento della magistratura. Il confronto pubblico assume dunque un valore particolare, anche per la possibilità di ascoltare direttamente un esponente del Governo coinvolto nel percorso di riforma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

