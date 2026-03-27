Iniziativa in Senato su Terni La Porta dell’Umbria | Oltre l' industria il turismo è il nostro volano Al via un laboratorio sul territorio

Il 24 marzo si è svolto a Roma, presso il Senato, il convegno intitolato “La porta dell’Umbria - Strategie per un turismo connesso”, promosso dall’associazione ThinkTankTerni. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori del settore, affrontando le modalità per promuovere lo sviluppo turistico a Terni e nell’area circostante. Tra i temi discussi, l’importanza di integrare l’offerta culturale e naturalistica del territorio.

Il rilancio economico di Terni passa anche dal turismo. È questo il messaggio emerso dal convegno “La porta dell’Umbria - Strategie per un turismo connesso”, tenutosi il 24 marzo a Roma presso il Senato, su iniziativa dell’associazione ThinkTankTerni. A sintetizzare la visione è il consigliere comunale Guido Verdecchia, che ha aperto i lavori: "Non solo la grande e irrinunciabile vocazione industriale. Nel futuro di Terni c'è, e deve esserci, un turismo strutturato e moderno – dichiara il Consigliere Guido Verdecchia –. Al Senato abbiamo certificato un cambio di paradigma fondamentale: dobbiamo affiancare all'industria una solida crescita dell'offerta turistica. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Iniziativa in Senato su Terni “La Porta dell’Umbria”: "Oltre l'industria, il turismo è il nostro volano. Al via un laboratorio sul territorio" Articoli correlati Turismo: Aurigemma, investire sulle competenze per il futuro del nostro territorioIl presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato oggi all’apertura della 25ma edizione di FareTurismo, un... Gli studenti dell’IC Cisternino premiati al Senato: la scuola diventa laboratorio di democraziaCISTERNINO – Un importante riconoscimento nazionale ha visto protagonisti gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di Cisternino,... Contenuti utili per approfondire Iniziativa in Senato su Terni La Porta... Temi più discussi: Leadership femminile, una veronese porta il tema in Senato a Roma; L'Ecce Homo di Antonello da Messina sarà esposto in Senato; Il podcast Science Calling tra scienza e divulgazione al Senato; REGENI, PRESENTAZIONE IN SENATO DELL’INIZIATIVA NAZIONALE LE UNIVERSITÀ PER GIULIO REGENI, A 10 ANNI DALLA SCOMPARSA. No good morning, no good night: il docufilm sulla Palestina di Matteo Arrigo sbarca al SenatoLa proiezione su iniziativa della senatrice Barbara Floridia. Il videomaker messinese mostra ciò che accadeva in Palestina già nel 2018: ... tempostretto.it Il podcast Science Calling tra scienza e divulgazione al SenatoROMA (ITALPRESS) - La Sala Zuccari del Senato della Repubblica ha ospitato a Roma l’evento istituzionale Science Calling: la scienza per tutti in un p ... italpress.com Scendiamo con @AIRC_it! Unisciti anche tu all’iniziativa # Dona ora al o sul sito . x.com Amaranto Channel. . Un'iniziativa della durata di un anno che coinvolge i ragazzi dell'oratorio per animare il campetto da calcio della parrocchia al Maccagnolo. - facebook.com facebook