Nel trailer della quarta stagione, viene annunciato il ritorno della serie targata Apple TV, con Jason Sudeikis che interpreta ancora il ruolo di Ted Lasso. La nuova stagione, che arriverà in estate, si svolge nel mondo del calcio femminile, con Lasso che si trova ad allenare una squadra diversa rispetto alle precedenti. La data di uscita viene svelata nel video, che mostra alcune scene inedite e anticipa il nuovo capitolo della serie.

Ritornerà in estate l'amata serie targata Apple TV con star Jason Sudeikis ambientata nel mondo del calcio, questa volta femminile. Apple Tv ha condiviso il teaser trailer della stagione 4 di Ted Lasso che svela inoltre la data del ritorno sugli schermi dell'amata serie interpretata e prodotta da Jason Sudeikis. L'appuntamento per i tanti fan è stato fissato al 5 agosto, giorno in cui sarà disponibile in streaming il primo episodio, seguito da nuove puntate ogni mercoledì fino al 7 ottobre. Cosa racconterà la stagione 4 di Ted Lasso Come anticipa il video promozionale, nei nuovi episodi di Ted Lasso si vedrà il protagonista interpretato da Jason Sudeikis ritornare a Richmond, questa volta per allenare una squadra di calcio femminile .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ted Lasso allena una nuova squadra nel trailer che svela la data di uscita della stagione 4

Notizie correlate

Il ritorno di “Ted Lasso”: teaser trailer e nuova missione per la quarta stagioneL’attesa è finita: l’allenatore più ottimista del piccolo schermo sta per tornare a Richmond.

“Silo”: il trailer della stagione 3 svela le origini della distopia e la data d’uscita su Apple TVLa piattaforma ha svelato oggi le prime immagini e il teaser trailer ufficiale della terza stagione di Silo, l’acclamata serie sci-fi tratta dalla...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Il Michael Scott del Chelsea.

Ted Lasso allena una nuova squadra nel trailer che svela la data di uscita della stagione 4Ritornerà in estate l'amata serie targata Apple TV con star Jason Sudeikis ambientata nel mondo del calcio, questa volta femminile. movieplayer.it

Il ritorno di Ted Lasso: teaser trailer e nuova missione per la quarta stagioneGuarda il teaser trailer di Ted Lasso 4. Il ritorno di Jason Sudeikis su Apple TV il 5 agosto: Ted allena una squadra di calcio femminile. universalmovies.it