Teatro Vittorio Emanuele Antonella Russo | Struttura in condizioni critiche servono interventi urgenti

Le condizioni del Teatro Vittorio Emanuele di Messina sono state al centro di un dibattito politico cittadino dopo che i responsabili dell’ente hanno inviato una diffida formale al Comune, segnalando diverse criticità strutturali. La situazione ha suscitato attenzione pubblica e ha portato a discussioni sull’urgenza di interventi di riparazione e manutenzione della struttura. La questione rimane aperta, con le autorità chiamate a intervenire per valutare lo stato dell’edificio.

Le condizioni del Teatro Vittorio Emanuele di Messina finiscono al centro del dibattito politico cittadino dopo la diffida formale inviata dai vertici dell’ente al Comune e le criticità segnalate sulla struttura.“Le condizioni in cui versa il Teatro Vittorio Emanuele di Messina sono semplicemente.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Frana a Saliceto, servono interventi urgenti” Restyling Corso Vittorio Emanuele: interventi ai sottoservizi anche in via VeliaSecondo quanto si apprende, la ditta Spinosa, incaricata dell’appalto, ha affidato in subappalto questa fase degli interventi alla ditta Apicella...