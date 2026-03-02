Restyling Corso Vittorio Emanuele | interventi ai sottoservizi anche in via Velia

A Salerno sono in corso lavori di restyling su Corso Vittorio Emanuele, con interventi ai sottoservizi che coinvolgono anche via Velia. Questi lavori rappresentano una fase preliminare prima delle opere di sistemazione superficiale dell’arteria principale del centro cittadino. Le immagini di Antonio Capuano mostrano le attività in corso lungo la strada, che proseguiranno nelle prossime settimane.

Secondo quanto si apprende, la ditta Spinosa, incaricata dell’appalto, ha affidato in subappalto questa fase degli interventi alla ditta Apicella Prosegue a Salerno il progetto di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele. In questa fase - come mostrano le foto di Antonio Capuano - gli interventi riguardano i sottoservizi, passaggio fondamentale prima delle opere di sistemazione superficiale dell’arteria principale del centro cittadino. I lavori interessano in particolare via Velia, traversa del Corso, dove sono in corso le operazioni di adeguamento e sistemazione delle reti. Secondo quanto si apprende, la ditta Spinosa, incaricata dell’appalto, ha affidato in subappalto questa fase degli interventi alla ditta Apicella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Stop ai lavori Aca: corso Vittorio Emanuele II torna a doppio senso, ultimi interventi dopo le feste natalizieTorna a doppio senso di marcia corso Vittorio Emanuele II con lo stop dei lavori del cantiere Aca che, dopo le feste, ripartiranno per essere...

Corso Vittorio Emanuele, slitta il restyling delle traverse: prima i lavori alla rete idricaNuove gare per il rinnovo delle condotte: senza gli interventi sotterranei niente pavimentazione definitiva.

Approfondimenti e contenuti su Restyling Corso Vittorio.

Temi più discussi: Napoli Metro piazza Amedeo, 50 metri in ascensore nella roccia per raggiungere il Corso Vittorio Emanuele; Restyling di via Argiro, accelerata nei lavori: Aperta fascia pedonale nei primi due isolati; Piazza Vittorio Veneto, il disegno originario guida il restyling: ecco come sarà il nuovo ‘ingresso’ alle Cascine; Restyling di via Argiro, accelerata nei lavori: 'Aperta fascia pedonale nei primi due isolati'.

Napoli Metro piazza Amedeo, 50 metri in ascensore nella roccia per raggiungere il Corso Vittorio EmanueleUn ascensore risalirà da piazza Amedeo fino al Corso Vittorio Emanuele: è l’avveniristico progetto di collegamento ideato dalle ... msn.com

Restyling al Corso, manca l’acqua e divieti per le autoRubinetti a secco, per la giornata di oggi, nel pieno centro cittadino e precisamente sul Corso Vittorio Emanuele per permettere i lavori di ripavimentazione di quella che sarà la nuova e ... ilmattino.it

Un ascensore risalirà da piazza Amedeo fino al Corso Vittorio Emanuele: è l’avveniristico progetto di collegamento ideato dalle Ferrovie dello Stato nell’ambito del programma di restyling delle stazioni della Linea 2 della metropolitana. I lavori alla stazione di facebook