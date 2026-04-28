Spettacoli cancellati e teatro chiuso L' amministrazione | Una cabina di regia per salvare il Signorelli
L'amministrazione comunale di Cortona ha annunciato l'istituzione di una cabina di regia per definire la gestione futura del teatro Signorelli, che nei mesi recenti ha subito la chiusura e la cancellazione di diversi spettacoli. La proposta mira a coinvolgere l'assemblea dei proprietari, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità operative o sui tempi previsti per la riapertura. La situazione ha generato attenzione tra gli operatori culturali e il pubblico locale.
Una cabina di regia per la futura gestione del teatro Signorelli. A indicare la strada è l'amministrazione comunale cortonese che, sulla vicenda riguardante la chiusura della storica ribalta, “non intende tirarsi indietro” e lancia un appello all’assemblea dei proprietari.Cosa è successo?Nelle.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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