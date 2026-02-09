Rottamazione dei tributi l' amministrazione comunale studia una soluzione per i ritardatari

Il Comune sta lavorando a una nuova soluzione per chi ha pagato in ritardo le tasse. L’amministrazione sta valutando come applicare la rottamazione dei tributi, cercando di trovare un modo efficace senza mettere a rischio il bilancio. Da settimane, sono in corso verifiche per definire tempi e modalità, con l’obiettivo di aiutare chi ha accumulato debiti e semplificare il percorso di pagamento. La decisione finale potrebbe arrivare a breve, mentre i cittadini aspettano notizie concrete.

L'amministrazione comunale intende avvalersi della definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali e a tale scopo ha già avviato un'attività di verifica per definire termini e modalità compatibili con il rispetto dell'equilibrio di bilancio.Lo hanno reso noto il sindaco.

