La stagione teatrale si conclude con uno spettacolo tratto da Pirandello, intitolato ‘Non si sa come’, diretto da Paolo Valerio. L’evento si svolgerà sabato 18 e domenica 19 aprile alle ore 20. L’attore Franco Branciaroli sarà protagonista della messa in scena, portando in scena un testo dello scrittore siciliano. La rappresentazione si terrà presso il teatro cittadino, offrendo agli spettatori un’ultima occasione per assistere a una produzione della stagione.

Franco Branciaroli in ’Non si sa come’ di Luigi Pirandello diretto da Paolo Valerio, sabato 18 e domenica 19 aprile alle ore 20.45, al Concordia di San Benedetto, chiude la stagione Amat. In scena con Branciaroli recitano Alessandro Albertin, Valentina Violo, Ester Galazzi e Emanuele Fortunati. Scene e costumi sono di Marta Crisolini Malatesta, luci di Gigi Saccomandi, movimenti di scena di Monica Codena, video di Alessandro Papa. Lo spettacolo è prodotto da Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro de gli Incamminati, Centro Teatrale Bresciano, Teatro Biondo Stabile di Palermo. A novanta anni dal debutto questa pièce è attualissima e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concordia, Pirandello per chiudere la stagione

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