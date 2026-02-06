Fulvio Cauteruccio porta Pirandello al Teatro Masaccio di San Giovanni con La patente

Fulvio Cauteruccio porta in scena Pirandello al Teatro Masaccio di San Giovanni. La rappresentazione de “La patente” ha attirato un pubblico numeroso e caloroso, segno che la stagione teatrale nel comune toscano sta andando a gonfie vele. La commedia di Pirandello ha riscosso grande successo tra gli spettatori, che hanno riempito il teatro e applaudito a lungo. La proposta, organizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, continua a dimostrare che il teatro toscano sa attirare e coinvolgere il pubblico locale.

Arezzo, 06 febbraio 2026 – Prosegue con una risposta di pubblico estremamente positiva la stagione teatrale del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, promossa dal Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. I primi appuntamenti in cartellone hanno infatti fatto registrare il tutto esaurito, confermando l'interesse verso una programmazione capace di coniugare grandi interpreti, testi iconici della scena italiana e proposte in dialogo con il presente. Dopo l'apertura affidata a Massimo Ghini con Il vedovo, omaggio alla grande commedia cinematografica di Dino Risi, e il ritorno sul palco di Ale&Franz con Capitol'ho, spettacolo ironico e sorprendente che ha celebrato i trent'anni di carriera del duo comico, la stagione entra ora nel vivo con un nuovo appuntamento dedicato a uno dei capisaldi del teatro italiano.

