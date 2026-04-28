Teatro La Fenice | Su Beatrice Venezi scelta obbligata vista una volta sola

Il sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia ha commentato la scelta di interrompere il rapporto professionale con la direttrice d’orchestra. La decisione è stata presa dopo averla vista una sola volta in scena. L’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano ha fornito dettagli sulla situazione e sui motivi alla base di questa decisione. La questione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di musica classica.

Nicola Colabianchi, sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia, in un’intervista al Fatto Quotidiano è tornato sulla decisione di interrompere la collaborazione con la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. “È successo che c’erano state dichiarazioni di Venezi (a La Naciòn il 23 aprile ndr) che mettevano in dubbio la credibilità e la competenza dell’orchestra e del teatro. Io prima ne ho preso le distanze, dopodiché la mia decisione non poteva che essere questa. La direttrice ha perso la sua posizione perché non mostrava fiducia e stima nel personale dell’istituzione”. Quelle al giornale argentino non erano, però, le prime dichiarazioni dure di Venezi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Teatro La Fenice: “Su Beatrice Venezi scelta obbligata, vista una volta sola” Notizie correlate La Fenice, il sovrintendente contro Beatrice Venezi: «L’ho vista una sola volta in 7 mesi»Nicola Colabianchi, sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia, ha nominato direttrice musicale Beaatrice Venezi nel settembre 2025 e l’ha... Beatrice Venezi, Teatro La Fenice annulla tutte le collaborazioni“La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il caso Beatrice Venezi: le reazioni il giorno dopo la clamorosa rottura col Teatro La Fenice; Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullata ogni collaborazione dopo l'accusa di nepotismo all'orchestra; La Fenice licenzia Beatrice Venezi dopo le polemiche: annullate tutte le collaborazioni future; Licenziamento Venezi: Mi sono fatta da sola, non piaccio alla Casta. Beatrice Venezi fuori dalla Fenice: Decisione da chiarire, sono stata diffamata per mesiBeatrice Venezi rompe il silenzio dopo la decisione della Fondazione Teatro La Fenice di interrompere ogni collaborazione futura con lei: Negli ultimi ... fanpage.it Il Teatro La Fenice ‘licenzia’ Beatrice Venezi: Annullate le collaborazioni, gravi dichiarazioni pubblicheLa Fondazione Teatro La Fenice ha deciso di interrompere ogni collaborazione con Beatrice Venezi per dichiarazioni ritenute offensive verso l'Orchestra ... fanpage.it La Stampa. . Lo strappo tra Beatrice Venezi e la fondazione lirica della Fenice era inevitabile: «Sono fortemente dispiaciuto, la stimo, ma è andata troppo oltre», ammette Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura alla Camera e volto storico di facebook Beatrice Venezi prende atto del licenziamento da direttrice musicale dell’orchestra della Fenice, ma si aspetta «chiarimenti nelle motivazioni». Lo ha fatto sapere in una nota diffusa lunedì 27 aprile, nella quale il Maestro ha anche aggiunto che alla decisione x.com