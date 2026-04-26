Il Teatro La Fenice ha annunciato di aver deciso di annullare tutte le future collaborazioni con il maestro Beatrice Venezi. La comunicazione è stata resa nota dal sovrintendente della fondazione, Nicola Colabianchi. La decisione riguarda tutte le attività programmate con il direttore d'orchestra. Al momento non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa scelta.

“La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi”. Così la Fondazione in una nota in cui spiega che “la decisione è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra. Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’Orchestra”. La Fondazione...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Beatrice Venezi, Teatro La Fenice annulla tutte le collaborazioni

Beatrice Venezi attacca: Il teatro La Fenice è in mano ai sindacati

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