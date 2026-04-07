Teatro dialettale a Francavilla al Mare con Parenti Serpenti
Sesto spettacolo del "Premio città di Francavilla al Mare" dedicato al teatro dialettale, domenica 12 aprile. Sul palco dell'auditorium Sirena è di scena la commedia brillante "Parenti serpenti" della compagnia Amici della Ribalta. La rassegna è organizzata dall'associazione Marame', con il patrocinio del Comune di Francavilla al Mare. Direzione artistica di Nadia Cristina Di Naccio. Al teatro Fenaroli di Lanciano arriva "November": sul palco con Luca Barbareschi c'è l'attore abruzzese Nico Di Crescenzo . 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Premio città di Francavilla, nuovo appuntamento con il teatro dialettale il 7 marzoQuarto appuntamento, sabato 7 marzo, con il premio città di Francavilla al Mare dedicato al teatro dialettale.