L’eredità al Teatro President la commedia della Compagnia dialettale Egidio Carella
Ma chi riesce a gestire la nuova situazione usando la ragione sa affrontare anche quello: e la saggezza prenderà il sopravvento. In questo modo si può essere contenti di ricevere l’inaspettata eredità. Antonia, ereditiera, Luisa Pierucci - Annamaria Pavesi; Filiberto, figlio, Ettore Celli; Maria, anziana cameriera, Mariagrazia Barbieri; Serena, giovane cameriera, Sandra Zermani; Arturo, autista, Marco Galandini; Patrizia, fidanzato di Filiberto, Roberta Zanon; Ottavio, padre di Patrizia, Delio Marenghi; Carlo, fratello di Patrizia, Gianluca Ghizzoni; Roberto, ex fidanzato di Patrizia, Simone Saltarelli; Renata, amica del maestro, Cristiana Pancotti; Giùan, amico, di Antonia, Pierluigi Camozzi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
