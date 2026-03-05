Circolo del tennis a San Giusto eliminate le infiltrazioni dal tetto

Il circolo del tennis a San Giusto ha ricevuto una nuova copertura grazie a un intervento del Comune, che ha investito 40 mila euro per riparare il tetto. L’obiettivo era eliminare le infiltrazioni di acqua piovana che si verificavano prima dell’intervento. Ora la struttura è stata messa a nuovo, garantendo una copertura più stabile e duratura.

Una nuova copertura per il circolo del tennis a San Giusto. Il comune ha speso 40mila euro per rimettere in sesto la copertura, ed evitare le infiltrazioni di acqua piovana. "Con questo intervento dimostriamo ancora una volta il nostro impegno per lo sport e per la qualità dei nostri impianti – ha detto l'assessore allo Sport Salvatore Saltarello – le strutture sportive comunali sono luoghi di aggregazione, crescita e benessere per tutta la comunità, pertando garantire la loro sicurezza e funzionalità è una delle nostre priorità. I lavori al Circolo del Tennis di San Giusto risolvono in modo definitivo il problema delle infiltrazioni, restituendo agli utenti uno spazio più efficiente".