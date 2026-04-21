lavori al teatro dei varii interrogazione e proroga alla ditta

A Colle si torna a parlare del Teatro dei Varii, con un’interrogazione che sarà discussa giovedì dall’opposizione di centro sinistra. Contestualmente, è stato pubblicato un atto tecnico relativo ai lavori in corso, che riguarda sia la proroga che i dettagli delle attività di ristrutturazione. La vicenda coinvolge direttamente le procedure e le tempistiche delle opere di restauro del teatro.

A Colle torna al centro delle cronache il Teatro dei Varii. Non solo perché l’opposizione di centro sinistra ha preparato un’interrogazione di cui si discuterà giovedì, ma anche perché è stato pubblicato un atto tecnico proprio in riferimento ai lavori. Appunto, con un atto del Comune datato 20 aprile, è stata, infatti, concessa una proroga dei termini contrattuali all’impresa appaltatrice Cicero Costruzioni Srl, incaricata dell’adeguamento alla normativa di sicurezza e antincendio. La proroga, sotto un profilo tecnico è pari a 90 giorni naturali e consecutivi, questo non vuol dire che i lavori saranno finiti tra più di tre mesi, ma sostanzialmente sposta la data entro la quale dovranno essere ultimati: dal 29 aprile al 28 luglio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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