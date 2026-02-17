Teatro Regio di Capitanata stagione 2025 2026 | in scena ‘Dalla padella alla brace’ della compagnia ‘Quelli che il… Teatro’

Il Teatro Regio di Capitanata ospiterà la compagnia napoletana ‘Quelli che il… Teatro’ con la commedia ‘Dalla padella alla brace’, a causa della crisi economica che ha colpito il settore teatrale quest’anno. La rappresentazione si svolgerà nella stagione 20252026 e racconta le vicende di un trafficante di droga che cerca di prendere il controllo di un ristorante, portando in scena un intreccio di comicità e tensione. La compagnia ha scelto di portare questa piece per coinvolgere il pubblico con un mix di umorismo e tematiche sociali.

Sul palco del Teatro Regio di Capitanata sale la compagnia napoletana 'Quelli che il. Teatro' per portare in scena 'Dalla padella alla brace', commedia in due atti le cui vicende ruotano intorno al tentativo di rilevare un ristorante da parte di un trafficante di droga. Il testo e la regia sono di Marco Lanzuise. L'appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 febbraio alle ore 21.00 (con ingresso aperto a tutti). Sul palco, accanto allo stesso Marco Lanzuise, anche Anna D'Auria, Marilù Armani, Mario Arienzo, Marcello Bonanni e Peppe Miccio.