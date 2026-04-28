Teano imprenditore assolto | crollano le accuse del boss pentito

Il tribunale di Teano ha assolto un imprenditore coinvolto in un procedimento legato a presunti legami con un boss di rilievo criminale. La vicenda riguardava accuse emerse da un pentito e riguardava appalti per un valore di 192 mila euro. La sentenza di primo grado ha concluso il caso, eliminando le accuse precedenti nei confronti dell’imprenditore.

? Cosa sapere Tribunale di Teano assolve imprenditore accusato da un pentito di legami con Zagaria.. Sentenza di primo grado chiude il caso sugli appalti da 192 mila euro.. Un imprenditore di Teano ha ottenuto l’assoluzione in primo grado dopo che erano stati stanziati 192 mila euro per un appalto, seguiti dai precedenti milioni destinati al depuratore di Caiazzo. La vicenda giudiziaria, che vede coinvolto il professionista accusato in passato da un boss pentito di avere legami con Zagaria, si chiude con un verdetto di innocenza. Al momento non risultano notizie riguardanti un eventuale ricorso in Appello contro la decisione del tribunale....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teano, imprenditore assolto: crollano le accuse del boss pentito Notizie correlate Giorgia Meloni alla Camera parla del padre morto dopo le accuse dell'opposizione per la foto col pentito AmicoGiovedì 9 aprile la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata la protagonista dell’informativa alla Camera sull’azione di Governo. Amico, l’uomo del selfie, boss pentito. Tra pistole, droga e affari sporchiNella "zona grigia" della criminalità organizzata camminano imprenditori, politici, soggetti legali.