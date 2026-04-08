Un'indagine della Procura di Milano, chiamata “Hydra”, ha portato alla luce un quadro complesso di rapporti tra imprenditori, politici e soggetti legali coinvolti in attività illecite. Tra armi, droga e affari poco trasparenti, si delineano connessioni che attraversano la “zona grigia” della criminalità organizzata. Nel focus delle indagini ci sono figure che si muovono tra il rispetto delle leggi e comportamenti illeciti, senza distinzioni nette.

Nella "zona grigia" della criminalità organizzata camminano imprenditori, politici, soggetti legali. Una zona dove il confine tra legalità e illegalità sfuma e che anche la Procura di Milano, con la maxinchiesta “ Hydra “, ha messo in luce. Nel presunto "sistema lombardo" si incrociano le tre teste della mafia italiana: la ’ndrangheta dei "calabresi", Cosa nostra e la camorra romana dei Senese. Il clan romano sarebbe stato presente in Lombardia attraverso un proprio "referente", Gioacchino Amico, 39 anni, ora ultimo pentito all’interno del processo che vede 45 imputati con le accuse - a vario titolo - di associazione di stampo mafioso, estorsioni, traffico e spaccio di stupefacenti, porto illegale di armi e riciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amico, l’uomo del selfie, boss pentito. Tra pistole, droga e affari sporchi

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Ho la tessera del partito: così il pentito Gioacchino Amico rivelò i rapporti con la destraL’inchiesta Hydra ha scoperchiato l’alleanza tra ‘ndrangheta, camorra e mafia al nord. Dalle carte i legami con la politica. Il referente di Michele o’ ... milano.repubblica.it

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