mctominay il napoli vuole chiudere il rinnovo prima del mondiale teamtalk

Il Napoli cerca di definire il rinnovo di contratto di McTominay prima del Mondiale, puntando sulla sua presenza in squadra. La società azzurra vuole assicurarsi il centrocampista scozzese, che ha attirato l’attenzione di diversi club europei. La trattativa si concentra su un accordo che possa soddisfare entrambe le parti prima dell’apertura della finestra di mercato. Le parti coinvolte stanno lavorando per trovare un’intesa rapida.

Il Manchester United ha smentito con decisione le voci secondo cui starebbe lavorando per riportare Scott McTominay a Old Trafford per 70 milioni di sterline. Si tratta di circa 80 milioni di euro (il Napoli lo acquistò per 30,5 milioni). A riportarlo è TEAMtalk. Il centrocampista scozzese, 29 anni, sta vivendo un momento straordinario da quando si è trasferito in azzurro. Brillante sia con il club sia con la nazionale, ormai proiettata verso la fase finale del Mondiale. “Il suo rendimento ha inevitabilmente alimentato le speculazioni su un possibile ritorno in Inghilterra. Lo United indicato come principale pretendente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Scott McTominay e il Napoli, iniziata la trattativa per il rinnovo a vita: apertura totale del calciatoreScott McTominay ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Napoli, spinto dalla volontà di restare a lungo in azione con la maglia azzurra.

McTominay intoccabile: il Napoli pensa già al rinnovoScott McTominay si è affermato come elemento fondamentale del Napoli, dimostrando affidabilità e qualità in campo.

