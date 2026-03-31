Taylor Swift ha pubblicato senza preavviso il videoclip di ‘Elizabeth Taylor’, terzo singolo dal suo album ‘The Life of a Showgirl’. L’album, certificato disco di platino in Italia, continua a ottenere riconoscimenti e a raggiungere record in diverse classifiche internazionali. La cantante ha scelto di sorprendere i fan con questa uscita, che segue le tappe di un progetto musicale molto apprezzato.

A sorpresa Taylor Swift ha pubblicato il videoclip ufficiale di ‘Elizabeth Taylor’, terzo singolo estratto dal l’album ‘ The Life of a Showgirl’, certificato disco di platino in Italia e che continua a macinare record, premi e successi in tutto il mondo. In occasione dell’uscita del videoclip oggi su Spotify e Apple Music, arrivano su tutte le piattaforme anche due versioni speciali del brano, ‘Elizabeth Taylor – So Glamorous Cabaret Version’ ed ‘Elizabeth Taylor – Track By Track’, che arricchiscono ulteriormente l’universo narrativo del brano. Per il videoclip di ‘Elizabeth Taylor’, l’artista sceglie infatti di allontanarsi dall’approccio adottato per ‘Opalite’, caratterizzato da un cast internazionale di grande rilievo, per abbracciare una dimensione più minimale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Taylor Swift, a sorpresa il videoclip di ‘Elizabeth Taylor’

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Did Taylor Swift already film a music video for Elizabeth Taylor

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