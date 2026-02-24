Luca Ward registra la sua voce come marchio per difendersi dall' AI

Luca Ward, noto attore e doppiatore romano, ha deciso di registrare ufficialmente il suono della sua voce. La causa è rappresentata dall’aumento delle imitazioni digitali, che rischiano di mettere in discussione il suo lavoro. Con questa mossa, Ward mira a tutelare la propria identità sonora e a distinguersi dalle imitazioni automatizzate. La registrazione potrebbe influenzare il modo in cui i professionisti proteggono i diritti nel settore. Una scelta che apre nuovi scenari sulla tutela delle voci digitali.

Il doppiatore romano, tra le voci più note del panorama cinematografico, ha depositato la sua voce. Il web appoggia la sua scelta Luca Ward, una delle voci più celebri del panorama italiano, noto attore e doppiatore romano, ha scelto di depositare il marchio sonoro della sua voce. L'operazione, confermata dallo stesso attore sui social, è volta a contrastare l'intelligenza artificiale. A curare la registrazione del marchio è stato lo studio legale MPMLegal e il professor Marco Mastracci. La scelta di Luca Ward nasce dalla volontà di proteggere la sua voce da copie illecite che potrebbero essere generate, appunto, con l'uso dell'AI. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Matthew McConaughey contro l’Ai: brevetta la sua immagine e la sua voce voce per difendersi dai deepfakeMatthew McConaughey ha depositato otto marchi per proteggere la sua immagine, voce e contenuti distintivi, come misura di tutela contro l’uso non autorizzato di intelligenza artificiale e deepfake.

La voce è uno strumento formidabile: rivela e non mente. L’attore e doppiatore Luca Ward si raccontaLuca Ward, attore e doppiatore di grande talento, si apre tra esperienze di set e il suo ruolo nello spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno”.

