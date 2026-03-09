Luca Ward registra la sua voce come marchio | Così mi difendo dall’AI che clona le voci

Il doppiatore e attore Luca Ward ha annunciato di aver registrato la sua voce come marchio per difendersi dall’uso dell’intelligenza artificiale che può clonarla. Ward ha sottolineato che, se la sua voce venisse davvero replicata artificialmente, potrebbe decidere di smettere di lavorare. Ha anche invitato le istituzioni a intervenire e a regolamentare il settore per tutelare i professionisti.

